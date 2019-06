Die USA erheben keine Strafzölle auf Warenimporte aus Mexiko. US-Präsident Trump teilte mit, das Land habe sich bereit erklärt, starke Maßnahmen zur Eindämmung der Migration in die USA zu ergreifen.

Damit ist der Grenzstreit zwischen beiden Ländern beigelegt. Die Zölle, die ab Montag in Kraft treten sollten, werden auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.



Trump hatte in dem Streit mit Abgaben von fünf Prozent auf mexikanische Importwaren gedroht. Mexiko kündigte daraufhin an, 6.000 Nationalgardisten an die Grenze zu Guatemala zu schicken. Sie sollen verhindern, dass noch mehr Migranten aus Mittelamerika via Mexiko in die USA kommen.