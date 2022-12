Kosovo-Konflikt

Konflikt im Nord-Kosovo, hier eine Straßenblockade in Mitrovica (Bojan Slavkovic/AP/dpa)

Die kosovarische Polizei teilte bei Facebook mit, der Übergang Merdare im Norden des Landes sei für den Verkehr freigegeben worden. Zuvor hatte Serbien angekündigt, Straßenblockaden auf seiner Seite der Grenze abzubauen. Nach Angaben des Staatsfernsehens wurden sie inzwischen geräumt.

Im nördlichen Teil des mehrheitlich albanischen Kosovo leben rund 50.000 Serben. Sie weigern sich seit Jahren, die kosovarische Regierung in Pristina oder das Kosovo als Staat anzuerkennen. In den vergangenen Wochen hatten sich die Spannungen zwischen den Bevölkerungsgruppen erneut verschärft. Zuletzt hatte Serbien seine Armee in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt.

