Kosovo-Konflikt

Straßenblockade in Mitrovica (Bojan Slavkovic/AP/dpa)

Im nördlichen Teil des mehrheitlich albanischen Kosovo leben rund 50.000 Serben. Sie weigern sich seit Jahren, die kosovarische Regierung in Pristina oder das Kosovo als Staat anzuerkennen. In den vergangenen Wochen hatten sich die Spannungen zwischen den Bevölkerungsgruppen erneut verschärft. Zuletzt hatte Serbien seine Armee in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt.

