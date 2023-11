Am Grenzübergang Rafah warten Menschen auf ihre Ausreise nach Ägypten. (AP / Fatima Shbair)

Rettungswagen brachten fast 90 verletzte Palästinenser nach Ägypten, damit sie dort behandelt werden können. Am Mittag traf zudem eine erste Gruppe von Menschen mit doppelter Staatsangehörigkeit in Ägypten ein. Das Auswärtige Amt informierte deutsche Staatsbürger im Gazastreifen über die Möglichkeit einer Ausreise in das Nachbarland. Das teilte ein Ministeriumssprecher in Berlin mit. Man hoffe, dass die Ausreise einige Tage lang möglich sein werde und habe ein konsularisches Team an den Grenzübergang Rafah entsandt.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 01.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.