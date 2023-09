Der Übergang Torkham zwischen Afghanistan und Pakistan ist wieder freigegeben (Archivbild). (AFP / SHAFIULLAH KAKAR)

Das teilten Vertreter beider Länder mit. Pakistan hatte die Grenze in Torkham am Khyber-Pass vor gut einer Woche geschlossen, nachdem sich Sicherheitskräfte beider Seiten dort ein Feuergefecht geliefert hatten. Die Regierung in Islamabad wirft den Taliban in Afghanistan vor, den pakistanischen Taliban Schutz auf ihrem Boden zu gewähren.

Torkham ist der am meisten frequentierte Grenzübergang zwischen beiden Ländern. Er liegt auf halber Strecke zwischen den Hauptstädten Kabul und Islamabad.

