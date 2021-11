Die Bundespolizei hat im Oktober fast 5.300 Menschen aufgegriffen, die auf der Fluchtroute über Belarus und Polen unerlaubt nach Deutschland eingereist sind.

Allein am Wochenende seien es knapp 600 Personen gewesen, teilte die Behörde am Nachmittag in Potsdam mit. Meist seien in den Reisepässen Visa aus Minsk oder Einreisestempel zu finden gewesen, hieß es.



Der Machthaber in Belarus, Lukaschenko, hatte im Frühjahr als Reaktion auf EU-Sanktionen erklärt, er werde Migranten in Richtung Europäische Union nicht mehr aufhalten. Brüssel wirft ihm vor, die Menschen aus Krisengebieten regelrecht einzuschleusen. Polen, Litauen und Lettland verstärken derzeit ihre EU-Außengrenze zu Belarus. Trotzdem gelangen viele Migranten nach Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.