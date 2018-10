Spanien hat mehr als 50 afrikanische Migranten nach Marokko zurückgeschickt, die gestern den Grenzzaun zwischen den beiden Ländern überwunden hatten.

Die Rücküberstellung sei im Rahmen eines bilateralen Abkommens zwischen Spanien und Marokko erfolgt, teilte die Vertretung der spanischen Regierung in Melilla mit. Dort hatten gestern offiziellen Angaben zufolge mehr als 300 Menschen versucht, über die rund sechs Meter hohe Absperrung zu klettern. 200 von ihnen sei es gelungen, EU-Gebiet zu erreichen. Ein Mann starb den Behörden zufolge an einem Herzstillstand. Mehrere Menschen seien verletzt worden, darunter nach Angaben des Innenministeriums in Rabat auch marokkanische Soldaten. Rund 140 Menschen seien festgenommen worden.



In der spanischen Exklave Melilla befindet sich einer von zwei Grenzübergängen auf dem Festland zwischen dem afrikanischen Kontinent und der EU.