Der EU-Außenbeauftragte Borrell hat für seine Äußerungen über junge Klimaschutz-Aktivisten um Entschuldigung gebeten.

Er wende sich damit an alle, die er mit seiner "unangemessenen Bezugnahme auf die wichtige Jugendbewegung gegen den Klimawandel" beleidigt habe, teilte Borrell via Twitter mit. Er hatte im Europaparlament Zweifel an der Ernsthaftigkeit junger Klimaschützer geäußert. Die Jugendlichen hätten sich von der schwedischen Klima-Aktivistin Greta Thunberg mobilisieren lassen, ohne sich der Auswirkungen einer klimaneutralen Zukunft auf ihr Leben bewusst zu sein. Er habe Zweifel, dass sie bereit seien, ihren Lebensstandard zu senken. Borrell sprach auch von einem "Greta-Syndrom". Die Äußerungen des Spaniers waren vielfach auf Kritik gestoßen. Seit vergangenem Jahr gehen inspiriert von Thunberg weltweit Millionen Menschen unter dem Stichwort "Fridays vor Future" auf die Straßen.