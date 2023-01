Nach Lützerath-Räumung

Greta Thunberg bei erneuten Protesten von Polizei weggetragen

Nach dem Abriss des Dorfes Lützerath am Tagebau Garzweiler II halten die Proteste gegen die Abbaggerung der Braunkohle in der Region an. Mehrere hundert Menschen beteiligten sich an einer Demonstration. Als eine Gruppe in den Tagebau laufen wollte, kam es erneut zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Einige Teilnehmer der Aktion, darunter die schwedische Klimaaktivistin Thunberg, wurden an der Abbruchkante von der Polizei weggetragen.

18.01.2023