Die schwedische Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg hält den von Deutschland für 2038 geplanten Ausstieg aus der Kohleverstromung für zu spät. Wenn man unter einer Erderwärmung von 1,5 Grad bleiben wolle, dann könne Deutschland nicht noch zwanzig Jahre lang Kohle verbrennen, sagte die 16-Jährige bei einem Besuch am Braunkohletagebau Hambach im Rheinischen Revier.

"Das ist nicht meine Meinung oder das, was ich denke, das ist das, was die Wissenschaft sagt", betonte Thunberg. Zugleich sagte sie den Aktivisten, die im Hambacher Forst gegen den Braunkohletagebau protestieren, ihre Unterstützung zu: "Das ist so wichtig, weil es so symbolisch ist." Ziviler Ungehorsam sei gut, solange er friedlich bleibe, und manchmal sei er notwendig, wenn nichts anderes funktioniere. Den Kampf gegen die Abholzung des Waldstücks nannte Thunberg bewundernswert. "All diese Dörfer, die zerstört werden, und die Menschen, die wegziehen müssen - das ist alles sehr verstörend."



Thunberg will voraussichtlich am kommenden Mittwoch von einem Hafen in Süden Englands aus mit einer Jacht zum UNO-Klimagipfel nach New York aufbrechen. Sie allein werde die Klimasituation nicht verändern können, sagte die 16-Jährige, aber sie könne dort durch ihre Teilnahme zu einem Bewusstsein für die Krise beitragen: "Und wenn genügend Menschen Druck machen, dann können wir versuchen, eine Änderung herbeizuführen."



Ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump hält die Schwedin nicht für sinnvoll. "Das wäre Zeitverschwendung", betont sie.