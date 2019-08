Die schwedische Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg hat den Hambacher Forst im rheinischen Braunkohlerevier besucht.

Dabei kritisierte sie den von Deutschland für 2038 geplanten Ausstieg aus der Kohleverstromung als zu spät. Wenn man unter einer Erderwärmung von 1,5 Grad bleiben wolle, könne man nicht noch zwanzig Jahre Kohle verbrennen, sagte die 16-Jährige. - Thunberg will voraussichtlich am kommenden Mittwoch von Südengland aus mit einer Jacht zum Klimagipfel der Vereinten Nationen nach New York aufbrechen.