Die schwedische Klimaaktivistin Thunberg hat eine Möglichkeit gefunden, von den USA nach Europa zu reisen.

Thunberg schrieb auf Twitter, sie werde mit Bekannten auf einem Katamaran von der Ostküste der USA nach Europa segeln. Damit kann sie an der Klimakonferenz der UNO in Madrid im Dezember teilnehmen. Das Schiff solle heute schon ablegen, erklärte Thunberg weiter. Der Grund für ihr erneute Segelreise ist, dass die Klimakonferenz kurzfristig verlegt wurde - von Chile nach Spanien. Thunberg hatte in den vergangenen beiden Wochen ihre Möglichkeiten ausgelotet, um noch rechtzeitig nach Madrid zu gelangen. Um hohe CO2-Emissionen zu vermeiden, kommt ein Flug für die 16-Jährige nicht in Frage.

Gemälde auf einer Hochhauswand

In San Francisco stellte der argentinische Künstler Nino Cobre sein 20 Meter hohes Thunberg-Porträt der Öffentlichkeit vor. Das Gemälde fertigte Cobre im Auftrag der Umweltorganisation "One Atmosphere" an. Es zeigt Thunberg mit einem Mona-Lisa-Lächeln vor einem blauen Hintergrund. Greta sei einfach toll und wisse, was sie tue, erklärte der Künstler.