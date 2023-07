Gerichtsverhandlung gegen Klimaaktivistin Thunberg. (Pavel Golovkin/AP/dpa)

Thunberg hatte sich bei einem Protest Mitte Juni geweigert, eine Blockade-Aktion am Hafen in Malmö zu verlassen. Sie muss nun 30 Tage lang 50 Schwedische Kronen zahlen. Das sind umgerechnet etwas mehr als vier Euro täglich. Außerdem muss sie gut 85 Euro an einen Fonds zur Unterstützung von Gewaltopfern zahlen.

Bei der Anhörung vor dem Bezirksgericht Malmö erklärte Thunberg, die Klimakrise stelle einen Notfall dar, auf den sie mit dem Protest reagiert habe. Sie habe sich deshalb aus ihrer Sicht nicht strafbar gemacht.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.