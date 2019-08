Die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg hat ihren Segeltörn über den Atlantik vom englischen Plymouth aus begonnen.

Zwei Wochen wird sie unterwegs nach New York sein, wo sie im September am UNO-Klimagipfel teilnehmen wird. Außerdem will sie in Amerika Betroffene der Klimakrise sowie Umweltaktivisten und Entscheidungsträger treffen. Mit an Bord sind zwei Skipper sowie Thunbergs Vater und ein Filmemacher.