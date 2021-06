Die EU-Kommission hat die Pläne Griechenlands für die Verwendung der europäischen Corona-Hilfen genehmigt.

Die Vorhaben Athens seien ehrgeizig und könnten Griechenland in den kommenden Jahrzehnten umgestalten, sagte Kommissionspräsidentin von der Leyen in Athen. Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten einen Fonds von insgesamt 750 Milliarden Euro gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie vereinbart. Griechenland erhält 30,5 Milliarden davon. Erste Gelder könnten im Juli fließen.



Der griechische Premierminister Mitsotakis sprach von einem "Ende der Turbulenzen der Pandemie und dem Anfang einer neuen Ära". Rund ein Viertel des EU-Geldes soll in die Digitalisierung Griechenlands fließen; mehr als ein Drittel ist für ökologischen Wohnbau, den Ausbau der E-Mobil-Infrastruktur und nachhaltigen Nahverkehr vorgesehen.

