In Griechenland sind im Hafen von Piräus große Mengen an Aufputschmitteln sichergestellt worden.

Es handle sich um 33 Millionen Amphetamin-Pillen mit dem Wirkstoff Captagon, teilte die Zollbehörde mit. Den Marktwert der Drogen schätzt sie auf bis zu 500 Millionen Euro. Es handle sich um den bisher größten Fund dieser Art in Griechenland.



Wie das Staatsfernsehen berichtet, haben Beamte mit Spürhunden sieben Tage lang in den Containern des Hafens von Piräus nach den Drogen gesucht. Das Rauschgift sei vermutlich aus Syrien gekommen und sollte wohl an mehrere Mittelmeer-Staaten verteilt werden. Bereits im Dezember hatten die griechischen Behörden 26 Millionen Aufputsch-Pillen auf Kreta entdeckt.