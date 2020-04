Deutschland will in der kommenden Woche die ersten 50 unbegleiteten Minderjährigen aus Flüchtlingslagern von den griechischen Inseln aufnehmen.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hat die Landesregierung in Hannover zugesagt, die Kinder und Jugendlichen zunächst für zwei Wochen in Niedersachsen in Quarantäne zu nehmen. Anschließend sollen sie auf mehrere Bundesländer verteilt werden. Die Bundesregierung will dem Vernehmen nach gemeinsam mit Luxemburg einen Charterflug organisieren.



Deutschland und andere aufnahmewillige EU-Partnerstaaten hatten zugesagt, sich an einer Umverteilung von bis zu 1.600 Minderjährigen zu beteiligen. Die Flüchtlingslager auf den griechischen Ägäis-Inseln sind vollkommen überfüllt.