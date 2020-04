Deutschland will voraussichtlich in der kommenden Woche 50 unbegleitete Minderjährige aus Flüchtlingslagern von den griechischen Inseln aufnehmen.

Darauf habe sich Bundesinnenminister Seehofer mit Vertretern der Fraktionen von Union und SPD verständigt, teilte sein Ministerium in Berlin mit. Das solle heute dem Kabinett vorgeschlagen werden. Die Kinder und Jugendlichen sollen demzufolge nach ihrer Ankunft angesichts der Corona-Pandemie zunächst für zwei Wochen in Quarantäne kommen, bevor sie auf mehrere Bundesländer verteilt werden. Insgesamt haben sich nach Angaben des Ministeriums zehn EU-Mitgliedstaaten bereit erklärt, sich an einer Umverteilung von bis zu 1.600 Minderjährigen zu beteiligen. Dazu zählen unter anderem Frankreich, Luxemburg und Portugal.



Bundestagsvizepräsidentin Roth sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Zusage des Bundesinnenministeriums sei nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Deutschland sei gefragt mit höheren Kontingenten seiner humanitären Verantwortung endlich gerecht zu werden, betonte die Günen-Politikerin.



Die Flüchtlingslager auf den griechischen Ägäis-Inseln sind vollkommen überfüllt; die Zustände gelten als katastrophal.