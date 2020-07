Die Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" hat die mit dem Coronavirus begründeten Ausgangsperren in Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln als unverhältnismäßig bezeichnet.

Die Einschränkung der Bewegungsfreiheit habe erhebliche Auswirkungen auf die physische und psychische Gesundheit tausender Menschen. Die Pandemie dürfe kein willkürliches Argument sein, um die Menschen in Moria auf Lesbos und Vathy auf Samos einzusperren. Vielmehr müssten vor allem die Hochrisikogruppen unter den Migranten aus den Zentren heraus und in sichere Unterkünfte gebracht werden.



"Ärzte ohne Grenzen" betonte, die Lebensbedingungen in den überfüllten Lagern seien bereits in normalen Zeiten inakzeptabel. Die Einschränkung der Bewegungsfreiheit führe nun zu noch mehr Gewalt, Krankheiten und Elend.