Die verheerenden Waldbrände in Griechenland mit mindestens 82 Toten sind möglicherweise auf Brandstiftung zurückzuführen.

Dafür gebe es deutlich Anzeichen, erklärte der Minister für Öffentliche Ordnung, Toskas, in Athen. Satellitenbilder und Untersuchungen vor Ort deuteten darauf hin, dass das Feuer, das am Montag innerhalb kurzer Zeit an mehreren Stellen begann, gelegt worden sei. Die meisten Todesopfer wurden in dem kleinen Küstenort Mati, rund 30 Kilometer östlich der griechischen Hauptstadt, gefunden.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.