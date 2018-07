Griechenland hat die EU-Staaten um Hilfe bei der Bekämpfung der Waldbrände gebeten. Mehrere Brände sind außer Kontrolle geraten, viele Häuser wurden zerstört. Es gibt mehrere Tote.

Verschiedene Medien berichten von zwei bis fünf Toten. Mindestens 25 Menschen sollen verletzt worden sein. Außerdem werden zehn Touristen vermisst.



Besonders betroffen ist die Region um Athen. Tausende Menschen fliehen, viele Häuser wurden zerstört. Ministerpräsident Tsipras brach einen Besuch in Bosnien-Herzegowina ab.



Zurzeit herrschen in Griechenland Temperaturen um die 40 Grad. Zudem wehen in der betroffenen Region Windböen der Stärke sieben.

