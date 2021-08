Im Südosten Athens ist ein großer Buschbrand ausgebrochen.

Der Zivilschutz ordnete die Evakuierung von drei Dörfern im Raum der Kleinstadt Keratea an. Mehrere Löschflugzeuge und Hubschrauber seien im Einsatz gegen die Flammen. Die Rauchschwaden sind bis ins rund 20 Kilometer entfernte Athen zu sehen. Ursache des Feuers ist möglicherweise Brandstiftung.



In den vergangenen Wochen hat es in Griechenland über 500 Waldbrände während einer Hitzewelle mit Temperaturen von über 45 Grad Celsius gegeben.

