Griechenland hebt einige der seit November geltenden Corona-Einschränkungen auf.

Wie die Regierung in Athen mitteilte, wird heute die Ausgangssperre an Wochenenden gelockert. Ab Montag sollen Friseurläden und Kosmetikstudios unter Auflagen wieder öffnen dürfen, sowie antike Stätten für Besucher wieder zugänglich sein. Museen bleiben weiter geschlossen. Ab Ende des Monats würden den Bürgern kostenlose Corona-Schnelltests zur Verfügung gestellt.



Die Zahl der Neuinfektionen in Griechenland war zuletzt trotz strenger Maßnahmen gestiegen.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.