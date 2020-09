Bei den angeblichen Corona-Infektionen unter Crew-Mitgliedern des Kreuzfahrtschiffes "Mein Schiff 6" handelt es sich offenbar um einen Fehlalarm.

Die Seeleute wurden heute erneut getestet, und zwar sowohl von der Reederei Tui Cruises als auch zwei Mal von den griechischen Behörden. Die Ergebnisse waren dabei stets negativ, teilte Tui Cruises mit. Auch die Ergebnisse der abschließenden dritten Testreihe der Behörden stellten sich schließlich am Mittag als negativ heraus, wie das griechische Staatsfernsehen berichtete.



Das Kreuzfahrtschiff mit mehr als 600 Besatzungsmitgliedern und über 900 Touristen an Bord war heute in den Hafen von Piräus eingelaufen; zunächst durfte niemand an Land gehen.



Gestern waren zwölf Seeleuten an Bord positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach Ansicht von Experten ist es rätselhaft, wie ein so hoher Anteil der Tests zunächst positiv und danach negativ ausfallen konnte.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.