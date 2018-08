Das neue Migrationsabkommen mit Griechenland sieht unter anderem vor, dass Deutschland beschleunigt bis zum Jahresende offene Altfälle für Familienzusammenführungen prüft.

Dies teilte das Bundesinnenministerium in Berlin mit. Hintergrund ist, dass in Griechenland rund 3.000 Flüchtlinge darauf warten, zu ihren Familien nach Deutschland reisen zu dürfen.



Nach der Absprache mit Athen sollen Asylbewerber binnen 48 Stunden aus Deutschland nach Griechenland zurückgebrecht werden, wenn sie dort zuerst registriert worden waren.



Die Organisation Pro Asyl kritisierte, zu befürchten sei eine Umgehung geltenden Rechts mithilfe dieser Abkommen. In 48 Stunden könne kein rechtskonformes Verfahren nach den Dublin-Regeln durchgeführt werden, betonte Pro-Asyl-Geschäftsführer Burkhardt. Auch eine Kontrolle durch Gerichte wäre dann nicht mehr möglich.