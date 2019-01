Das griechische Parlament debattiert seit heute über das Abkommen mit dem Nachbarland Mazedonien zur Beilegung des Namensstreits.

Die Abstimmung ist für morgen angesetzt. Es wird davon ausgegangen, dass die Abgeordneten dem Vertrag zustimmen. Das Parlament von Mazedonien hat ihn bereits ratifiziert. Das Land hat nach jahrelanger Auseinandersetzung zugesagt, seinen Namen in Nord-Mazedonien zu ändern. Griechenland will im Gegenzug eine Annäherung des Nachbarlands an die EU und einen Nato-Beitritt nicht mehr blockieren.



Am Wochenende hatten in Athen zehntausende Menschen gegen das Abkommen protestiert. Ihnen reicht die Namensänderung nicht aus, sie wollen, dass das Nachbarland komplett auf den Begriff Mazedonien verzichtet. Eine griechische Provinz trägt denselben Namen.