In Griechenland hat der Wirbelsturm "Ianos" erste Schäden verursacht.

Von der Insel Kefalonia an der Westküste der Peloponnes-Halbinsel werden Stromausfälle, abgedeckte Dächer und umgewehte Bäume gemeldet. Zwei Passagiermaschinen konnten dort nicht landen und mussten nach Athen umgeleitet werden. Die Schulen in zahlreichen Regionen Westgriechenlands blieben geschlossen. Der Zivilschutz warnte vor möglichen schweren Schäden auch auf dem Festland, sollte der Sturm seinen Kurs ändern. Die Flüchtlingslager in der Ägäis sind derzeit nicht bedroht.



Es handelt sich um einen sogenannten Medicane, ein hurrikan-änliches Sturmtief, dass sich gegen Ende des Sommers im Mittelmeerraum bilden kann, wenn das Wasser noch höhere Temperaturen hat.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.