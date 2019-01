Griechenland bereitet nach jahrelanger Pause im Zuge der Euro-Krise den Weg zurück an den Kapitalmarkt vor.

Gut fünf Monate nach Auslaufen der internationalen Hilfsprogramme plant die Regierung in Athen einen ersten Test mit der Ausgabe einer fünfjährigen Staatsanleihe. Damit sollen nach Angaben des Finanzministeriums bis zu drei Milliarden Euro an neuen Schulden aufgenommen werden.



In Brüssel begrüßte EU-Währungskommissar Dombrovskis den Schritt. Griechenland habe sich inzwischen ein Kapitalpolster aufgebaut und könne nun stufenweise wieder Kredite aufnehmen.