In Griechenland ist die Juristin Sakellaropoulou zur Staatspräsidentin gewählt worden.

Wie Parlamentspräsident Tassoulas in Athen mitteilte, stimmte eine parteiübergreifende Mehrheit von 261 Mitgliedern des Abgeordnetenhauses für die 63-Jährige. Sie wird die erste Frau in diesem Amt und Nachfolgerin des konservativen Politikers Pavlopoulos, dessen fünfjährige Amtszeit im März endet.



Das Staatsoberhaupt hat in Griechenland rein repräsentative Aufgaben. Sakellaropoulou war im Oktober 2018 bereits als erste Frau Präsidentin des Staatsrats-, des Verfassungs- sowie des Obersten Verwaltungsgerichts geworden.