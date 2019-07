Eurogruppenchef Centeno mahnt Griechenland zu weiterer Haushaltsdisziplin.

Zusagen seien Zusagen und müssten auch unter dem neuen Ministerpräsidenten Mitsotakis eingehalten werden, sagte der portugiesische Finanzminister nach einem Treffen mit seinen Ressortkollegen der Eurozone in Brüssel. Breche man sie, zerfalle als erstes die Glaubwürdigkeit, was zu einem Mangel an Vertrauen und damit schließlich an Investitionen und Wachstum führe. Mitsotakis hatte die Parlamentswahl am Sonntag mit seiner konservativen Partei Nea Dimokratia gewonnen. Gestern trat der als wirtschaftsfreundlich geltende Politiker sein Amt als Ministerpräsident an. Er will unter anderem Steuern senken und Privatisierungen beschleunigen.