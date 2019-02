Der Europarat hat Griechenland einen menschenunwürdigen Umgang mit Flüchtlingen und Migranten vorgeworfen.

Zahlreiche Menschen seien unter katastrophalen Bedingungen zusammengepfercht, heißt es in einem Bericht des Anti-Folter-Komitees des Europarats. Zudem fehle es an medizinischer Versorgung. Insbesondere im Auffanglager Fylakio nahe der Grenze zur Türkei gebe es alarmierende Zustände. Die Schlafsäle seien zum Zeitpunkt des Besuchs so überfüllt gewesen, dass es nur etwas mehr als einen Quadratmeter Platz pro Person gegeben habe.



Die Berichterstatter kritisieren weiter, dass unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nicht ausreichend vor sexueller Gewalt geschützt würden. Migranten hätten auch glaubhaft von Misshandlungen durch Polizisten berichtet. Dies wies die griechische Regierung zurück.