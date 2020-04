Auf der griechischen Insel Samos hat es in einem Flüchtlingslager gebrannt.

Nach Angaben der griechischen Feuerwehr waren gestern Abend und in der Nacht mindestens zwei Feuer in dem Lager ausgebrochen. Rund hundert Personen hätten ihre Behausungen verloren. Verletzte gab es den Berichten zufolge nicht.



In dem völlig überfüllten Lager leben rund 6.800 Migranten. Das sind etwa zehn Mal so viele wie eigentlich für das Camp vorgesehen. Die örtlichen Politiker fordern seit Monaten die Evakuierung des Lagers.