Flüchtlingshelfer auf der griechischen Insel Lesbos geben offenbar aus Angst vor rechtsextremen Schlägertrupps zunehmend ihre Arbeit auf.

Die Täter marodierten über die Insel und griffen gezielt Mitarbeiter von Hilfsorganisationen an, berichtet ARD-Korrespondent Thomas Bormann. Bei den Helfern handele sich vor allem um junge Leute, die für ein paar Monate nach Lesbos kämen, um Flüchtlinge zu unterstützen. Die Schlägertrupps hätten irgendwie die Logik, wenn erst die Helfer weg seien, würden auch die Flüchtlinge gehen. Inzwischen hätten tatsächlich viele Hilfsorganisation ihre Arbeit auf Lesbos eingestellt. Das bedeute, für die Menschen in dem völlig überfüllten Lager Moria werde die Situation weiter verschlimmert.



Bei den vermummten Schlägern auf Lesbos handele es sich um Einwohner der Insel, sagte Boris Cheshirkov vom UNO-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR). Auch ein deutscher Journalist wurde nach eigenen Angaben zuletzt attackiert, als er über die Geflüchteten auf der Insel berichten wollte.



Auf Lesbos leben derzeit nach Angaben des griechischen Staates fast 20.000 Migranten. Das Flüchtlingslager Moria, ein ehemaliges Gefängnis, hat nur eine Kapazität von 2.800 Plätzen. Die übrigen Menschen campen um das Lager herum, in Unterkünften von Hilfsorganisationen und am Hafen.



Laut der UNO-Organisation für Migration harren derzeit tausende Menschen im Grenzgebiet aus. Flüchtlinge aus der Türkei versuchen, über den Wasserweg nach Griechenland zu gelangen. Der türkische Präsident Erdogan hatte am Wochenende erklärt, Flüchtlinge, die in die EU wollten, nicht mehr aufzuhalten.