Zwei griechische Soldaten, die in der Türkei inhaftiert waren, sind in ihre Heimat zurückgekehrt.

Sie wurden per Flugzeug nach Thessaloniki gebracht. Gestern Abend hatte ein Gericht im westtürkischen Edirne überraschend ihre Entlassung aus der Untersuchungshaft angeordnet.



EU-Kommissionspräsident Juncker begrüßte die Freilassung. In einer Erklärung des griechischen Ministerpräsidenten Tsipras ist von einem Akt der Gerechtigkeit die Rede, der die Stabilität in der Region stärken werde.



Die beiden Militärs waren im März von einer türkischen Patrouille an der gemeinsamen Grenze festgenommen worden. Ihnen wurde Spionage vorgeworfen. Sie selbst gaben an, die Grenze versehentlich überschritten zu haben.