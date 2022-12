Korruptionsvorwürfe gegen Kaili

Eva Kaili, Vizepräsidentin des EU-Parlaments (IMAGO / Independent Photo Agency Int. / Vidal / EUC / ROPI)

Wie griechische Medien berichten, veranlasste der Chef der Anti-Geldwäsche-Behörde diesen Schritt. Der Vorgang steht demnach im Zusammenhang mit den Ermittlungen der belgischen Behörden. Am Wochenende waren Kaili, die stellvertretende Präsidentin des Europäischen Parlaments ist, sowie drei weitere Verdächtige in Untersuchungshaft genommen worden. Ihnen wird "Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche und Korruption" vorgeworfen. Hintergrund ist der Verdacht, dass das Golf-Emirat Katar mit hohen Geldsummen versucht hat, Entscheidungen des EU-Parlaments zu beeinflussen, unter anderem bei der Visa-Regelung.

Unterdessen kündigte EU-Parlamentspräsidentin Metsola eine interne Untersuchung an. Zudem finden derzeit Druchsuchungen im Europäischen Parlament in Brüssel statt.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.