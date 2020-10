Die rechtsextreme Partei "Goldene Morgenröte" hat in Griechenland laut einem Gerichtsurteil jahrelang als kriminelle Vereinigung agiert.

In Athen wurden Parteichef Michaloliakos und sechs frühere Parlamentsabgeordnete schuldig gesprochen, die Partei gegründet zu haben. Ihnen drohen bis zu zehn Jahre Haft. Das genaue Strafmaß wird in den kommenden Tagen verkündet.



Der Prozess gegen die Führung der "Goldenen Morgenröte" hatte fünf Jahre gedauert. Auslöser war der Mord an einem linksgerichteten Rapper, der 2013 von einem Anhänger der "Goldenen Morgenröte" erstochen wurde. Der Täter wurde schuldig gesprochen. Insgesamt standen 68 Mitglieder der Partei vor Gericht. Sie wurde in den 1980er Jahren von dem Holocaust-Leugner Michaloliakos gegründet. Während der Finanzkrise stieg sie zur drittgrößten Partei im Parlament auf, scheiterte im vergangenen Jahr aber an der Drei-Prozent-Hürde.



Vor dem Gerichtsgebäude brachen tausende Gegner der "Goldenen Morgenröte" nach der Urteilsverkündung in Jubel aus. Es kam zu Zusammenstößen mit der Polizei, die Tränengas einsetzte.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.