In Griechenland übernimmt nach dem Rücktritt von Verteidigungsminister Kammenos der bisherige Generalstabschef Apostolakis das Amt.

Die Entscheidung für den Admiral zeige, dass die Griechen ungeachtet möglicher innerer Meinungsverschiedenheiten auf nationaler Ebene vereint seien, was die Souveränität angehe, sagte der griechische Ministerpräsident Tsipras in Athen.



Kammenos war im Namensstreit mit Mazedonien zurückgetreten. Außerdem zog er seine Partei aus der Koalition zurück. Die Regierung von Tsipras verlor dadurch die Mehrheit. Der Ministerpräsident kündigte daraufhin an, sich einer Vertrauensabstimmung im Parlament zu stellen. Darüber sollen die Abgeordneten am Mittwoch entscheiden.