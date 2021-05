Die Zahl der Migranten, die auf den griechischen Inseln in der Ost-Ägäis festgehalten werden, ist stark zurückgegangen.

Das berichtet das griechische Staatsfernsehen unter Berufung auf das Migrationsministerium. Demnach befanden sich Ende April noch etwa 11.200 Menschen auf Lesbos, Samos, Chios, Kos und Leros. Vor einem Jahr lebten dort noch gut 40.000 Migranten.



Die Regierung in Athen hatte die Asylverfahren beschleunigt und zusätzliches Personal eingestellt. Zudem wurden mehrere tausend Menschen - meist unbegleitete Minderjährige oder kranke Kinder mit ihren Familien - in andere EU-Staaten gebracht. Die Seegrenzen zur Türkei werden schärfer überwacht. Hilfsorganisationen werfen Griechenland vor, illegale Zurückweisungen in die Türkei, sogenannte Pushbacks, zu erlauben. Dies bestreitet die Regierung in Athen.

