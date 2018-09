In Griechenland ist die Zahl der Menschen, die durch das sogenannte West-Nil-Fieber gestorben sind, weiter gestiegen.

In diesem Jahr starben bereits 21 Patienten an den Folgen der Virus-Erkrankung. Knapp 180 weitere Infektionen wurden vom griechischen Gesundheitsministerium demnach erfasst, die meisten auf der Halbinsel Peloponnes und in den ländlichen Regionen rund um Athen und Thessaloniki. Die tatsächliche Zahl der Infizierten wird deutlich höher geschätzt, da die meisten Erkrankten nur Erkältungssymptome aufweisen. Das West-Nil-Virus wird hauptsächlich von Mücken übertragen.