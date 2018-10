Bei dem starken Seebeben vor der Küste Griechenlands hat es einzelne Schäden, aber keine Opfer gegeben.

Das teilten Feuerwehr und Polizei nach einer ersten Kontrolle der Ortschaften auf der Touristen-Insel Zakynthos mit. Mehrere Straßen seien wegen herabgefallener Steine und Felsbrocken gesperrt worden. Wegen der Erdstöße hatten tausende Menschen die Nacht in Parks oder in ihren Autos verbracht.



Das Seebeben hatte nach Angaben aus Athen eine Stärke von 6,4. Das Zentrum lag rund 40 Kilometer westlich von Zakynthos und war auch in Ialien, auf Malta und in Albanien zu spüren.