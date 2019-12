Vertreter der Kirchen in Deutschland unterstützen die Forderung nach der Aufnahme von Flüchtlingskindern aus Lagern in Griechenland.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, sagte, die Lage auf Lesbos sei unter humanitären Gesichtspunkten untragbar. Es müsse bald etwas geschehen, was die schlimme Situation beende. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, sagte, es sei an der Zeit, humanitäre Zeichen zu setzen.



Zuvor hatte der Grünen-Vorsitzende Habeck eine Debatte ausgelöst mit der Forderung, 4.000 Kinder aus den Flüchtlingslagern nach Deutschland zu holen. Bundesinnenminister Seehofer warf Habeck deshalb eine "unredliche Politik" vor. Der CSU-Politiker sagte der "Süddeutschen Zeitung", Habeck komme - Zitat - zu "diesem durchschaubaren Zeitpunkt mit diesem nicht hilfreichen Vorschlag". Die Bundesregierung leiste bereits massive Hilfe in Griechenland.