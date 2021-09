Der griechische Komponist, Schriftsteller und Politiker Mikis Theodorakis ist tot.

Er starb nach Angaben eines Krankenhauses in Athen im Alter von 96 Jahren. Theodorakis galt als der bekannteste Komponist Griechenlands im 20. Jahrhundert. Besonders seine Filmmusiken zu "Alexis Sorbas" sowie die Vertonung des "Canto General" nach Versen von Pablo Neruda machten ihn weltbekannt.



In den frühen 60er Jahren wurde Theodorakis in das griechische Parlament gewählt, zunächst für die Linken, später kandidierte er als Parteiloser für die Liste der konservativen Partei "Nea Dimokratia".

Diese Nachricht wurde am 02.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.