In Griechenland ist es bei einer Demonstration gegen Polizeigewalt zu Ausschreitungen gekommen.

Einige Teilnehmer setzten sich vom eigentlichen Protestzug in der Athener Vorstadt Nea Smyrni ab, zündeten Müllcontainer an und schleuderten Molotowcocktails auf Polizisten. Die Einsatzkräfte reagierten mit Tränengas. Ein Polizist soll am Kopf verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden sein. Ministerpräsident Mitsotakis forderte ein sofortiges Ende der Gewalt. An der Demonstration hatten sich nach Schätzungen mehr als 5000 Menschen beteiligt.



Auslöser der Proteste ist ein Amateurvideo, auf dem zu sehen ist, wie ein Mann offenbar am Sonntag von Polizisten geschlagen wird. Die Behörden prüfen den Vorfall.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.