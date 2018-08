Vor Westgriechenland hat die Küstenwache ein Boot mit 71 Geflüchteten an Bord aufgehalten.

Nach Medienberichten aus Athen wurden zwei mutmaßliche Schleuser festgenommen. Sie wollten die Menschen, die hauptsächlich aus Syrien und dem Irak stammen, offenbar aus der Türkei nach Italien bringen und so eine Registrierung in Griechenland umgehen. Mit der Regierung in Athen hat die Bundesregierung Mitte des Monats ein Flüchtlingsabkommen geschlossen. Seitdem können alle Migranten, die an der deutsch-österreichischen Grenze aufgegriffen werden, binnen 48 Stunden nach Griechenland zurückgeführt werden.



Den Berichten zufolge versprechen Schleuserbanden Migranten, dass sie bei gelungener Flucht in Deutschland bleiben könnten. Die griechischen Sicherheitskräfte entdecken derzeit fast täglich kleinere und größere Gruppen von Migranten, die an Bord von Booten aus der Türkei Richtung Italien starten.