Aus Protest gegen Sparmaßnahmen und Privatisierungen sind in Griechenland Streiks angelaufen.

Am stärksten von dem Ausstand betroffen ist der Bereich Verkehr. Fähren blieben in den Häfen, auch U-Bahnen und Busse fahren nicht. Zudem werden alle staatlichen Schulen und Behörden bestreikt. Für den Mittag sind in Athen und anderen Städten des Landes Demonstrationen angekündigt.



Es ist der erste große Arbeitskampf nach dem Wahlsieg der Konservativen unter Regierungschef Mitsotakis. Dieser hatte erklärt, er werde Bürokratie abbauen und Privatisierungen vorantreiben. Die Gewerkschaften befürchten Entlassungen.