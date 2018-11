In Griechenland hat ein landesweiter Streik zu Verkehrsbehinderungen geführt.

In Athen, Thessaloniki und anderen griechischen Städten stand der öffentliche Nahverkehr still. Es kam zu langen Staus. Fähren blieben in den Häfen.



Mit dem 24-stündigen Ausstand protestieren die Gewerkschaften gegen die Sparmaßnahmen der Regierung. Sie fordern eine Erhöhung des Mindestlohns, die Rücknahme von Rentenkürzungen sowie Steuersenkungen.



Bereits vor zwei Wochen hatten Beschäftigte des öffentlichen Dienstes mit einem Generalstreik gegen die Sparpolitik protestiert. Das mehrfach vom Staatsbankrott bedrohte Griechenland befindet sich seit August nicht mehr unter dem Euro-Rettungsschirm.