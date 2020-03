In Griechenland sind alle Flüchtlinge, die seit Anfang März auf der Insel Lesbos angekommen sind, in ein geschlossenes Lager in der Nähe von Athen gebracht worden.

Nach Angaben unseres Korrespondenten handelt es sich um rund 440 Personen. Sie sollen möglichst bald in ihre Heimatländer abgeschoben werden. Die Migranten waren rund zehn Tage auf einem Marineschiff im Hafen der Insel Lesbos festgehalten worden. Die griechische Regierung hatte Anfang März erklärt, dass sie einen Monat lang keine Asyl-Anträge mehr annimmt. Damit reagierte sie auf die einseitige Grenzöffnung durch die Türkei.