In Athen haben mehrere hundert Menschen mit einer Mahnwache an die Opfer der Waldbrände erinnert.

Sie versammelten sich unter dem Motto "Eine Entschuldigung an die Toten" auf dem zentralen Syntagma-Platz in der griechischen Hauptstadt. Teilnehmer warfen dem Staat vor, die Bürger nicht ausreichend zu schützen. - Bei den Waldbränden in der Nähe von Athen waren 92 Menschen ums Leben gekommen. Gestern war Ministerpräsident Tsipras in die Region gereist und hatte den Feuerwehrleuten für ihren Einsatz gedankt. Nach Ansicht der Regierung in Athen war eine Evakuierung der Gebiete wegen der schnellen Ausbreitung der Feuer und der starken Winde nicht möglich gewesen.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.