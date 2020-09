Die Grünen sprechen von einem Schein-Angebot: Bundeskanzlerin Merkel und Innenminister Seehofer haben sich darauf verständigt, rund 1.500 weitere Migranten von den griechischen Inseln aufzunehmen.

Demnach geht es um Familien mit Kindern, die bereits als schutzbedürftig anerkannt worden sind. Dies melden mehrere Medien unter Berufung auf Regierungskreise. Es handele sich nicht nur um Flüchtlinge aus dem abgebrannten Lager Moria auf Lesbos, hieß es weiter. Die SPD-Vorsitzende Esken hatte gefordert, Deutschland müsse mehrere tausend Flüchtlinge aus dem zerstörten Lager Moria aufnehmen. Seehofer hatte vergangenen Freitag mitgeteilt, Deutschland werde von insgesamt 400 unbegleiteten Minderjährigen bis zu 150 Jugendliche aufnehmen.

Grüne kritisieren Alibi-Angebot

Die Grünen nannten die Aufnahme von 1.500 Geflüchteten unzureichend. Fraktionschefin Göring-Eckardt sagte in Berlin, sie freue sich für jeden Menschen, der diesen katastrophalen Umständen entkomme. Aber die Aufnahme von 400 Familien von 400 Familien, die bereits positive Asylentscheidungen hätten, sei ein "Alibi-Angebot".

Athen will die Migranten nicht ausreisen lassen

Nach dem Feuer im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos sind mehr als 12.000 Migranten obdachlos. Ob sie die Insel verlassen können, ist aber völlig unklar. Die griechische Regierung hat bereits klargestellt, dass die Migranten auf Lesbos bleiben müssen. Ministerpräsident Mitsotakis hatte gestern betont, man werde sich nicht erpressen lassen.



Der ehemalige griechische Regierungssprecher Evangelos Antonaros sagte im Deutschlandfunk, die Ausreise der Flüchtenden aus Griechenland zu bewilligen, habe Konsequenzen: „Wenn man zu viele Menschen auf den Inseln weiterreisen lässt, dann ist das auch ein Signal an die Türkei und an die Millionen Flüchtlinge, die in der Türkei leben, weiterzukommen. Dann wird das dahingehend interpretiert, dass sie Europa doch erreichen können.“ Klar sei aber, dass etwas passieren müsse.

UNHCR fordert unverzügliches Handeln

Das UNO-Flüchtlingshilfswerk rief Deutschland und die EU auf, schnell eine Lösung für die Menschen aus Moria zu finden. Der Vertreter des UNHCR in Deutschland, Remus, sprach von einer humanitären Notlage. Diese erfordere ein unverzügliches Handeln der europäischen Staaten gemeinsam mit Griechenland, sagte er der Funke Mediengruppe.



Ähnlich äußerte sich Berlins Innensenator Geisel, der sich zu Gesprächen über die Lage der Flüchtlinge in Athen aufhält. Der SPD-Politiker sagte im Deutschlandfunk, dadurch wolle er politischen Druck erzeugen. Berlin habe Kapazitäten.



Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Sager, warnte in der Zeitung "Die Welt" vor Alleingängen einzelner Kommunen. Der CDU-Politiker meinte, wenn einige Städte Forderungen erhöben und Aufnahmebereitschaft erklärten, schwäche dies die Position Deutschlands nach außen und berge vermeidbares Konfliktpotenzial nach innen.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.