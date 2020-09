Bundeskanzlerin Merkel und Innenminister Seehofer haben vor der Unionsfraktion im Bundestag für die Vereinbarung mit der SPD über die Aufnahme von weiteren Flüchtlingen aus Griechenland geworben.

Merkel wies laut Sitzungsteilnehmern darauf hin, dass es sich um Familien handele, deren Asylanträgen bereits stattgegeben worden sei. Dies sei ein vernünftiger und humanitärer Ansatz. Die Große Koalition hatte sich zuvor auf die Aufnahme von 1.553 weiteren Flüchtlingen on den griechischen Inseln vereinbart. Die SPD-Kovorsitzende Esken stellte allerdings klar, dass ihre Partei die Aufnahme weiterer Menschen erwarte, sollte es doch noch zu einer europäischen Gemeinschaftsaktion kommen. Es sei mit der Union klar vereinbart, dass Deutschland innerhalb eines europäischen Kontingents einen zusätzlichen Beitrag in einer ähnlichen Größenordnung leiste, sagte sie.



Die Grünen und die Linke kritisierten den heutigen Beschluss als nicht ausreichend. Die Linken-Abgeordnete Jelpke meinte, ausnahmslos alle Flüchtlinge müssten - Zitat - aus der Hölle dieser Lager befreit werden. Die AfD nannte die die heutigen Pläne dagegen ein "fatales Signal". Sie lehnt die Aufnahme von Flüchtlingen grundsätzlich ab.

Athen will die Migranten nicht ausreisen lassen

Nach dem Feuer im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos sind mehr als 12.000 Migranten obdachlos. Ob sie die Insel verlassen können, ist aber völlig unklar. Die griechische Regierung hat bereits klargestellt, dass die Migranten auf Lesbos bleiben müssen. Ministerpräsident Mitsotakis hatte gestern betont, man werde sich nicht erpressen lassen.



Der ehemalige griechische Regierungssprecher Evangelos Antonaros sagte im Deutschlandfunk, die Ausreise der Flüchtenden aus Griechenland zu bewilligen, habe Konsequenzen: „Wenn man zu viele Menschen auf den Inseln weiterreisen lässt, dann ist das auch ein Signal an die Türkei und an die Millionen Flüchtlinge, die in der Türkei leben, weiterzukommen. Dann wird das dahingehend interpretiert, dass sie Europa doch erreichen können.“ Klar sei aber, dass etwas passieren müsse.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.